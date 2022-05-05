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Япония заявила об отсутствии возможности немедленно отказаться от нефти из РФ

Министр Хагиуда: Япония не намерена немедленно отказываться от импорта российской нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Токио не намерен немедленно отказываться от импорта нефти из России в качестве возможной санкционной меры. Об этом сообщило в четверг, 5 мая, агентство Kyodo, ссылаясь на слова министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

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«Ресурсы Японии ограничены, и нам трудно сразу присоединиться к ЕС», — заявил журналистам в Вашингтоне Хагиуда после встречи с высокопоставленными официальными лицами США, которая прошла 4 мая.

Его замечание прозвучало после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что региональный блок предлагает запретить весь импорт нефти из России к концу этого года.

Хагиуда сказал, что в каждой стране есть разная ситуация с энергетической безопасностью и позиция каждой страны важна.

Чтобы уменьшить зависимость от России в энергетической сфере, Япония обратилась к США с просьбой увеличить производство сжиженного природного газа, сказал Хагиуда, добавив, что Япония рассматривает возможность предоставления кредитов японским фирмам, которые принимают участие в американских проектах СПГ.

По официальным данным, доля России в поставках нефти в Японию составляет 3,6%, СПГ — 8,8%.

4 мая Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против РФ, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что планы Евросоюза отказаться от нефти РФ приведут экономику Европы к разрухе и стагнации. Эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам, заверил парламентарий.

Новые санкции стали вводить в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили власти республик Донбасса.

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