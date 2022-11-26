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Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам

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Фото: Global Look Press/Gennadii Khameliyanin
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Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам (ЗВР) по итогам девяти месяцев текущего года. РФ сместила с четвертой строчки Индию. Об этом сообщило «РИА Новости» в субботу, 26 ноября, исходя из расчетов данных национальных центробанков разных стран мира.

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Российские активы составили $540 млрд против индийских в $532 млрд, пишет издание.

Отмечается, что Россия и Индия соревнуются друг с другом по этому показателю с 2015 года.

Лидирующую позицию по показателю международных резервов уже много лет подряд занимает КНР. На конец сентября китайские активы составили $3,193 трлн. На второй позиции разместилась Япония с показателем $1,238 трлн.

Третье место, как сообщается в материале, занимает Швейцария с активами в $892 млрд.

В статье отмечается тренд на усиление позиций развивающихся экономик в рейтинге стран по ЗВР.

«Так, например, Гонконг уступил шестое место Саудовской Аравии, опустившись на седьмое место и сдвинув на восьмое Южную Корею. Бразилия поднялась на девятую строку, подвинув на одну позицию вниз Сингапур», — говорится в материале.

22 ноября РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай. Отмечалось, что импорт из РФ в КНР удвоился в октябре — до 2,16 т, или до $124,6 млн. Уточнялось, что поставки за октябрь стали самими объемными с 2016 года.

9 ноября аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов оценил стратегию наращивания странами запасов золота. По его словам, эффективность подобного решения — вопрос дискуссионный, но в случае России, у страны нет другого защитного актива для инвестиций.

Ранее, 7 ноября, обозреватель Bloomberg Дэвид Фиклинг написал, что в ответ на попытки США удержать валютное господство на международной арене страны, в том числе Россия и Китай, приступили к наращиванию золотых резервов.

По его словам, центробанки закупили 400 метрических тонн золота в III квартале 2022 года, то соответствует усредненному спросу за год. Он отметил, что среди крупнейших покупателей золота наблюдаются государства, «чьи связи с США ослабевают ежедневно».

1 ноября Всемирный совет по золоту опубликовал отчет, согласно которому мировые центральные банки закупили в III квартале года рекордные 399,3 т золота, что на 115% больше показателей второго квартала.

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