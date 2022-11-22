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РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай
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РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Российские компании рекордно увеличили поставки золота в Китай. Об этом сообщает РБК во вторник, 22 ноября.

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Отмечается, что импорт из РФ в КНР удвоился в октябре — до 2,16 т, или до $124,6 млн.

По утверждению издания, поставки за октябрь стали самими объемными с 2016 года. В частности, говорится о необработанном или полуобработанном металле.

«Поставки на китайский рынок увеличились в этом году, потому что до настоящего момента там действовали ковидные ограничения и были закрыты границы. Поэтому у российских компаний накопились складские запасы. Но речь не идет о перенаправлении в Китай золота, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков, Пекин не покупает российские слитки», — отметил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, чьи слова приводятся в статье.

При этом отмечается, что Россия по-прежнему остается малозначительном поставщиком золота на рынок КНР, где доминирующее положение продолжают занимать Швейцария и Канада. Эти страны экспортировали золота в Китай на $26,5 млрд и $9,7 млрд соответственно.

17 ноября в Минсельхозе рассказали, что в России с начала года вырос экспорт муки и крупы. Там сообщили, что объемы продаж увеличились на 186% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Ранее, 1 ноября, The New York Times назвала нарастившие импорт из России вопреки санкциям страны. В частности, сообщалось об Индии, Турции и Бразилии. Отмечалось, что импорт товаров в Индию из России вырос на 430%, в Турцию — на 213%, а в Бразилию — на 166%. Отмечалось также, что импорт в Испанию вырос на 112%, в Китай — на 98%, в Нидерланды — на 45%, а в Саудовскую Аравию и Японию — на 45% и 40% соответственно.

Днем ранее сообщалось, что объем экспорта из РФ в дружественные страны рос в течение года. В частности, относительно Индии показатель увеличился на рекордные 430%.

До этого, 15 сентября, заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин рассказал, что Китай повышает заявки на поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» даже в условиях замедления темпов роста спроса на него внутри страны. В тот же день стало известно, что 10 сентября компания установила новый исторический рекорд суточного объема экспорта газа в Китай по газопроводу.

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