NYT назвала страны, которые нарастили импорт из России

Некоторые страны нарастили импорт из России, несмотря на санкции. Об этом пишет сообщает газета The New York Times. Среди стран, где среднемесячный объём импорта из России вырос по сравнению с показателем за предыдущие пять лет, оказались: Индия — рост импорта на 430%, Турция — плюс 213%, Бразилия — плюс 166%, Испания — плюс 112%, Китай — плюс 98%, Нидерланды — плюс 74%, Саудовская Аравия — плюс 45%, Япония — плюс 40%, Германия — плюс 38%, Норвегия — плюс 21%, передает телеканал «Известия».

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