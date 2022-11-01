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NYT назвала страны, которые нарастили импорт из России

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Некоторые страны нарастили импорт из России, несмотря на санкции. Об этом пишет сообщает газета The New York Times. Среди стран, где среднемесячный объём импорта из России вырос по сравнению с показателем за предыдущие пять лет, оказались: Индия — рост импорта на 430%, Турция — плюс 213%, Бразилия — плюс 166%, Испания — плюс 112%, Китай — плюс 98%, Нидерланды — плюс 74%, Саудовская Аравия — плюс 45%, Япония — плюс 40%, Германия — плюс 38%, Норвегия — плюс 21%, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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