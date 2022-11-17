В России с начала года вырос экспорт муки и крупы, об этом сообщили в Минсельхозе. Аграрии фиксируют рекордные показатели. Объемы продаж увеличились на 186% по сравнению с аналогичным периодом, передает телеканал «Известия». Поставки пшеничной муки выросли почти в четыре раза. Сельхозпроизводители реализовали около 6,9 млн. т.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.