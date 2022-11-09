Аналитик оценил стратегию наращивания странами запасов золота

Наращивание запасов золота странами — адекватная стратегия, особенно в условиях санкций, рассказал «Известиям» 9 ноября аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«В целом наращивание золотых резервов — вполне адекватная стратегия, особенно в условиях санкций. Так как, пожалуй, доллар как главная защитная валюта мира наиболее приближен в этом качестве к золоту, которое держит корону главного защитного актива. При этом если страны не хотят или не могут наращивать резервы в долларах, то золото выглядит более привлекательно», — сказал эксперт.

По его словам, эффективность подобного решения — вопрос дискуссионный, но в случае России, у страны нет другого защитного актива для инвестиций.

«Китай, Индия, Турция и многие другие азиатские страны также наращивают запасы золота, однако это, скорее, следствие экономических проблем и недоверия к собственным валютам из-за их высокой волатильности», — уточнил Маслов.

Ранее, 7 ноября, обозреватель Bloomberg Дэвид Фиклинг написал, что в ответ на попытки США удержать валютное господство на международной арене страны, в том числе Россия и Китай, приступили к наращиванию золотых резервов.

По его словам, центробанки закупили 400 метрических тонн золота в III квартале 2022 года, то соответствует усредненному спросу за год. Он отметил, что среди крупнейших покупателей золота наблюдаются государства, «чьи связи с США ослабевают ежедневно».

1 ноября Всемирный совет по золоту опубликовал отчет, согласно которому мировые центральные банки закупили в III квартале года рекордные 399,3 т золота, что на 115% больше показателей второго квартала.