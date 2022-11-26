Bloomberg сообщило о подготовке Кремлем указа о запрете продажи нефти участникам ценового ограничения

В администрации президента России Владимира Путина готовится указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели потолок цен. Об этом пишет агентство Bloomberg 25 ноября.

«Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — пишет издание со ссылкой на сообщение источников.

Авторы материала утверждают, что этот указ запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты, а также запретит погрузку, предназначенную для любых стран, которые принимают ограничения.

В статье напоминается, что Индия, Турция и другие крупные покупатели не подписались под ограничением и «без проблем продолжат покупать российскую нефть».

Официальной реакции Москвы на информацию Bloomberg нет.

Накануне эстонское издание Postimees написало, что министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о введении ограничений цен на газ и нефть из России. Отмечается, что накануне представители ЕС снова проводили встречу по данному вопросу, однако посчитали неэффективными предложенные меры. Более того, отмечает СМИ, представители Польши и Испании даже сочли предложенный план шуткой.

24 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что переговоры стран ЕС о введении предложенного G7 ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России.

7 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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