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Эксперт рассказал о риске лишиться жилья из-за банкротства продавца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Покупатели вторичных квартир рискуют лишиться приобретенной недвижимости в случае признания продавца банкротом. Об этом «Известиям» в субботу, 26 ноября, рассказал заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

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«Количество банкротств физических лиц за год выросло более чем на 40%, процедура признания банкротом стала значительно проще и проверить собственника квартиры при покупке самостоятельно стало сложнее, особенно если на момент покупки на банкрота не наложены ограничения по совершению сделок с недвижимостью», — сказал он.

По словам Чужакова, выше всего риск, когда недвижимость продается ниже рыночной стоимости, то есть с дисконтом. В этом случае суд может признать такую сделку недействительной по требованию конкурсного управляющего, поскольку она нарушает права кредиторов банкрота.

«Фактически любая сделка с ценой недвижимости ниже рыночной находится в зоне риска. При этом сроки исковой давности по ним весьма условные. В судебной практике встречаются ситуации, когда сделки по имуществу должника проводились более 10 лет назад, но тем не менее были оспорены, так как совершались в период существования долговых обязательств перед кредиторами», — пояснил юрист.

Также Чужаков отметил, что сейчас проверка платежеспособности продавца, особенно при срочных сделках с дисконтом, выходит на первый план.

«Как минимум в обязательном порядке нужно проверить задолженность продавца через открытые источники, в том числе базу судебных приставов, а в случае манипуляций с ценой объекта — сохранять все расписки, причем хранить их бессрочно», — подытожил Чужаков.

Ранее, 24 ноября, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с «Известиями» рассказал, что вторичная недвижимость стала популярна среди инвесторов на фоне выросшего дисконта при продаже. Инвесторы стали активнее скупать вторичную недвижимость со скидкой в удовлетворительном состоянии, делать в ней ремонт и продавать с необходимым уровнем доходности.

В середине ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили, что средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России начала расти. Относительно ноября прошлого года средняя цена продажи 1 кв. м вторичного жилья в ноябре была выше на 7%, а по сравнению с февралем 2022 года — на 0,5%.

14 ноября стало известно, что Центробанк примет меры по снижению рисков ипотеки от застройщика. Нормы коснутся субсидий, выданных по экстремально низким ставкам. Одной из мер может стать введение повышенных надбавок для первоначального взноса.

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