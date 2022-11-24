В России выросло число инвестировавших во вторичное жилье

Вторичная недвижимость стала популярна среди инвесторов на фоне выросшего дисконта при продаже. Инвесторы стали активнее скупать вторичную недвижимость со скидкой в удовлетворительном состоянии, делать в ней ремонт и продавать с необходимым уровнем доходности, рассказал «Известиям» 24 ноября директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Есть примеры, когда доходность при таких инвестициях превышает 25–30% за пару месяцев, которые проходят от покупки, проведения ремонта до продажи. Такой тренд сейчас уверенно набирает обороты», — добавил эксперт.

По его словам, схожая ситуация отмечается и в сегменте загородных домов, когда частные инвесторы выкупают недостроенные дома с дисконтом, инвестируют в его предпродажную подготовку и продают с доходностью 25–30%.

Отдельный сегмент для инвестиций — земельные участки вблизи крупных городов. Такие инвестиции имеют меньший порог входа в отличие от приобретения квартир, рассказал Зайцев.

«Если раньше инвесторы приобретали в основном земли для индивидуального жилищного строительства, то теперь они готовы рассматривать вариант покупки дачных земельных участков в востребованных локациях за счет низких первоначальных вложений, доходность от таких инвестиций доходит до 30–40% и здесь главное не ошибиться с выбором», — подчеркнул эксперт.

В середине ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили, что средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России начала расти. Относительно ноября прошлого года средняя цена продажи 1 кв. м вторичного жилья в ноябре была выше на 7%, а по сравнению с февралем 2022 года — на 0,5%.