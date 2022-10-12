Центробанк примет меры по снижению рисков ипотеки от застройщика. Нормы коснутся субсидий, выданных по экстремально низким ставкам. Одной из мер может стать введение повышенных надбавок для первоначального взноса, передает телеканал «Известия». Правило воздействует на рискованные практики кредитования на первичном рынке. Вторым нововведением может стать выдача ипотеки от застройщиков с нерыночным уровнем ставок.

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