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Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России
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Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России

Делегация Украины заявила о бойкоте Парламентской ассамблеи ОБСЕ до исключения из нее РФ
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Делегация Украины намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) из-за представительства в ней России. Об этом 25 ноября заявила член украинской делегации, депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук.

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«С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение по поводу участия в ней россиян», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской).

Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Варшаве с 24 по 26 ноября.

До этого, 16 ноября, МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ.

В этот же день сенатор Владимир Джабаров сообщил, что в документе, который был прислан парламентариям, было сказано, что допуск российской делегации к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Он добавил, что имеет место вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающее предоставление государствами — участниками ОБСЕ беспрепятственного доступа всем членам ассамблеи к участию во всех мероприятиях ОБСЕ.

В мае спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в июльской ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которое сейчас происходит всё чаще.

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