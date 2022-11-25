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Путин обсудил с Кадыровым работу чеченских подразделений в ходе СВО

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом 25 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Встреча с Кадыровым проходила после беседы главы государства с матерями военнослужащих — участников СВО.

«Президент России передал главе республики всё, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин, общаясь в Ново-Огарево с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой один из сыновей пропал без вести во время второй чеченской кампании, а еще двое находятся сейчас в зоне СВО, указал, что ее третьему ребенку не следует ехать туда же.

«Третьему сыну скажите: приказ Верховного главнокомандующего — оставаться дома!» — отметил российский лидер, добавив, что скажет об этом и главе Чечни на предстоящей встрече.

Ранее, 15 ноября, Кадыров заявил, что Киев находится не в том положении, чтобы диктовать условия переговоров России. У РФ хватит добровольцев, оружия и энтузиазма, чтобы выполнить приказ Верховного главнокомандующего и отбить у сатанистов желание выступать против России, резюмировал глава Чечни.

До этого, 8 ноября, глава Чечни опроверг сообщения о потерях чеченских формирований под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР), отметив, что они не соответствуют действительности и являются продуктом киевской пропаганды. Кроме того, Кадыров упомянул, что военнослужащие из Чечни готовят «очередные сюрпризы» для противников.

31 октября корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что бойцы спецназа «Ахмат» пресекают попытки украинских войск высадиться на побережье Днепра, чтобы напасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а также предотвращают жертвы среди мирного населения Энергодара.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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