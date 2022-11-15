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Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров

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Фото: ТАСС/Таисия Боршигова
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Киев находится не в том положении, чтобы диктовать условия переговоров России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 15 ноября, комментируя «формулу мира», выдвинутую украинским лидером Владимиром Зеленским.

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«Смешны условия для переговоров у руководства Украины. <…> Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее», — считает Кадыров.

Так, по его словам, в первую очередь Киев должен признать российскими Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожье, Херсон, Крым и Севастополь.

Кроме того, Украина обязана выдать преступников, которые несут ответственность за зверства над русскоязычным населением, или провести официальный суд над ними, добавил Кадыров.

Он отметил, что в этих требованиях нет «ничего сложного в отличие от условий Зеленского», а рассуждать о старте переговоров до их выполнения — бессмысленно.

«Будьте спокойны, добровольцев, оружия и энтузиазма у нас хватит, чтобы выполнить приказ Верховного Главнокомандующего и отбить у сатанистов желание выступать против России», — резюмировал глава Чечни.

7 ноября Зеленский сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

На следующий день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в своем комментарии назвал эти условия демагогией с размытыми формулировками.

11 ноября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Известиям», что условия украинского лидера абсурдны и обрекают саму Украину.

Российская сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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