В Совфеде назвали абсурдными условия Зеленского для переговоров с Москвой
Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил 11 ноября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что никогда не исключал возможности переговоров с Москвой. По его словам, Украина готова говорить с Россией, но «с другой Россией». Тогда он также отметил, что Киев сформулировал свои требования для начала диалога, однако Москва не проявила инициативы по их выполнению.
«Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию. Детское стремление к показной жесткости просто безнадежно!» — написал он в своем Telegram-канале.
До этого, 7 ноября, Зеленский сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.
Россия неоднократно заявлял, что не отказывается от переговоров с Украиной, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.
Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого российская и украинская делегации встречались несколько раз в Белоруссии.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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