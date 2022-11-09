Кадыров опроверг данные о гибели чеченских бойцов под Лисичанском

Сообщения о потерях чеченских формирований под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР) не соответствуют действительности и являются продуктом киевской пропаганды. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Такие байки даже комментировать не хочется. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров упомянул, что военнослужащие из Чечни готовят «очередные сюрпризы» для противников, однако воздержался от подробностей на этот счет.

Ранее в этот день заявления о якобы массовой гибели солдат в районе Лисичанска прокомментировал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он назвал эту информацию вбросом и добавил, что боевая работа участников спецоперации идет слаженно.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили, что нанесли удар по отряду «Ахмат» в Лисичанске рядом с Белогоровкой.

Тогда же Минобороны РФ опровергло появившиеся в Сети данные о существенных потерях среди бойцов 155-й Отдельной гвардейской бригады морской пехоты в боях за Павловку в Донецкой Народной Республике. Ведомство подчеркнуло, что потери морпехов за более чем 10 дней боев не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, в свою очередь, подтвердил, что потери в боях за Павловку действительно есть, однако они сильно преувеличены. По его словам, власти региона связались с командованием, чтобы разобрать каждый случай. Он также пообещал, что получившим ранения бойцам и семьям погибших будет оказана помощь.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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