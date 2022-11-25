Тарантино рассказал об уходе из режиссуры после съемок последнего фильма

Следующий фильм станет для режиссера Квентина Тарантино последним в карьере. Об этом он сообщил в подкасте 2 Bears, 1 Cave.

«Я сделал всё, что хотел. У меня была просто потрясающая карьера. Мне невероятно повезло. Я понятия не имел, что зрители примут мои фильмы. Я смог работать в этой индустрии на самом высоком уровне, на котором может работать режиссер. Я хочу уйти на таком высоком уровне», — сказал 59-летний режиссер.

В прошлом Тарантино говорил, что планирует снять 10 фильмов и завершить карьеру в возрасте 60 лет. По собственным подсчетам, он снял девять картин.

«Я хочу уйти в тот период, когда выход нового фильма Тарантино будет считаться событием. Я не хочу быть одним из тех, про кого говорят: «Я помню времена, когда он мне нравился. Я помню, когда я был увлечен его творчеством, когда на моей стене висел его плакат. Он прикольный и всё такое, но он старик, он уже не тот, и он уже не в теме», — отметил режиссер.

Тарантино является двукратным обладателем «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Он снял такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бешеные псы», «Джанго освобожденный».

23 октября рэпер Йе, известный как Канье Уэст, обвинил Тарантино и актера Джейми Фокса в краже его идеи. Как утверждал исполнитель, он поделился с ними идеей музыкального видео на трек Gold Digger, а те забрали ее и использовали для сюжета фильма 2012 года «Джанго освобожденный».

Ранее, 5 августа, Тарантино назвал фильм «Челюсти» Стивена Спилберга лучшим в истории кино.