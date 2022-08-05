Тарантино назвал фильм Спилберга «Челюсти» лучшим в истории кино

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал ленту «Челюсти» Стивена Спилберга 1975 года лучшим фильмом в истории кинематографа. Об этом он заявил в подкасте Cinemabland.

«С точки зрения кинопроекта лучше «Челюстей» ничего не было. Нет ничего лучше, чем «Челюсти». Это лучший фильм, когда-либо снятый», — сказал он.

По его словам, многие пытались повторить успех Спилберга, но до сих пор это никому не удалось.

Согласно сюжету, туристы купаются в акватории вымышленного острова Эмити, когда на них нападет гигантская акула-людоед. Местный шеф полиции принимает решение разобраться с хищником. Для этого он привлекает охотника на акул и океанолога.

Ранее, 15 апреля 2021 года, американский режиссер и сценарист Стивен Спилберг назвал «Стражи галактики» своим любимым фильмом про супергероев. По его мнению, лента вошла в список лучших картин всех времен.

Режиссер блокбастера Джеймс Ганн заявил, что он пустил слезу, когда услышал это. Он подчеркнул, что снимает фильмы из-за работ Спилберга — «Челюстей» и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».