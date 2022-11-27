Эксперт спрогнозировал обстановку на рынке криптовалют после краха FTX

Рынок криптовалют только начинает осознавать масштабы будущих проблем, считает старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Эксперт рассказал «Известиям» о последствиях на крипторынке после краха криптобиржи FTX.

«Во-первых, деньги FTX были использованы Alameda для инвестиций в криптоактивы, и желание закрыть образовавшуюся дыру в балансе должно привести к сильной просадке стоимости монет», — отметил он.

Во-вторых, по его словам, уже сейчас некоторые крупные игроки начали признавать потерю крупной части своих средств, застрявших на площадке.

«Это не только лишит фонды ресурсов для активных действий на рынке, но и вызовет цепную реакцию, так как чаще всего эти средства были получены в долг под залог других активов, которые сейчас тоже теряют в стоимости», — объяснил аналитик.

В итоге наблюдается падение акций GBTC (актива для тех, кто хотел заработать на биткоине через инструменты традиционного рынка), подчеркнул он.

«Еще долгое время участники рынка будут разбираться, кто кому должен и кто может выплатить заем, а с кого надо требовать долги уже сейчас. На фоне происходящего стоимость биткоина может просесть до $10 тыс.», — заключил Быков.

Криптовалютная биржа FTX 11 ноября объявила о своем банкротстве. Тогда же стало известно, что основатель и гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку. Американская прокуратура начала расследование. На фоне событий с FTX все криптовалюты заметно просели, а с бирж начали забирать средства. Представитель комитет по финансовым услугам палаты представителей конгресса США отметил, что падение FTX нанесло огромный ущерб более чем 1 млн пользователей.