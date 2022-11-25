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На российском рынке появился Ford Mustang

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Фото: Ford
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Электрокроссовер Mustang Mach-E стал доступен для российских автомобилистов. Машина с небольшим пробегом ввезена в РФ с электромотором мощностью 258 л.с., сообщил портал Autonews 25 ноября.

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Модель «зеленого» кроссовера от Ford появилась в продаже на американском рынке в 2020 году. Теперь модель стали ввозить в РФ по системе параллельного импорта.

Силовая установка мощностью 258 л.с. позволяет электрокару разогнаться до 100 км/ч за 7 с. Электрокроссовер оснащен аккумулятором емкостью 75,7 кВт⋅ч. На одном заряде Mustang Mach-E способен проехать около 420 км. Полная зарядка авто займет 28 часов.

В салоне электрокара установлен сенсорный дисплей. В комплектацию входит система удержания в полосе, парктроники, климат-контроль, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также функция настройки яркости подсветки.

За электрический кроссовер Mustang российский дилер просит 13 млн рублей. Продавец даже обещает годовую гарантию на все основные узлы и агрегаты.

Ford объявил об уходе с российского рынка в конце октября текущего года. Тогда стало известно, что американская компания продала свою долю (49%) в совместном предприятии «Соллерс Авто». Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в России.

23 ноября компания Ford представила новый микроавтобус Tourneo Custom второго поколения. Машину можно будет приобрести с одним двухлитровым турбодизелем EcoBlue, который будет представлен с отдачей в трех версиях: 136, 150 или 170 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый автомат. Помимо переднего привода для нового Custom впервые предложен полноприводный вариант. Флагманом станет полностью электрический Ford E-Tourneo Custom. У него на передней оси установлен электромотор мощностью 218 л.с. Пробег на одной зарядке составит 370 км. Новые машины выйдут на рынок в I квартале 2023 года.

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