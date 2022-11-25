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Во Львовской области 70% потребителей остаются без электричества

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Фото: РИА Новости
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Во Львовской области 70% потребителей электроэнергии остаются без света. Об этом 25 ноября заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

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«На Львовщине ввели все типы аварийных и почасовых отключений электроэнергии. Сейчас 70% потребителей без питания», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Козицкий добавил, что остальные 30% потребителей получают электричество в обход подстанции, которая пострадала в результате ракетных ударов.

В то же время по временным схемам энергетики одновременно подать электроэнергию всем абонентам невозможно, так как это обесточит регион, пояснил он.

Ранее 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. Тогда же он заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины может вывести ситуацию в «нормальное русло» и прекратить страдания местного населения. Для этого Киеву необходимо выполнить условия Москвы.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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