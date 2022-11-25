Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций

Минюст РФ внес американскую компанию Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена на территории страны) в реестр экстремистских организаций, следует из обновленной 25 ноября информации на сайте ведомства.

В реестре компания Meta числится под номером 96 «по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram» (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что в перечень компания внесена по решению Тверского районного суда Москвы от 21 марта текущего года и апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня.

Также указано, что решение суда и апелляционное определение «не распространяются на деятельность мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».

11 октября Росфинмониторинг внес компанию Meta в перечень террористов и экстремистов.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. А 20 июня Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram. Тогда отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в этих соцсетях, если он не относится к разряду запрещенных.

Instagram был заблокирован на территории России 14 марта. Решение о блокировке было принято после того, как стало известно, что Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных.

4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook. В ведомстве отмечали, что с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса ведомство неоднократно направлял администрации соцсети требования о необходимости удалить более 1 тыс. материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и другого запрещенного контента. Также в соцсети неоднократно публиковались материалы с недостоверной информацией о ходе спецоперации и ВС РФ.