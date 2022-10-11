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Росфинмониторинг внес Meta Inc в перечень террористов и экстремистов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Ho Wai Lee
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Росфинмониторинг внес компанию Meta Inc (признана экстремистской в РФ) в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Информация о включении Meta Inc в перечень террористов и экстремистов содержится в соответствующем перечне и списке «Национальная часть».

«META PLATFORMS INC.», — сообщается в нем.

В июне Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram (соцсети принадлежат организации Meta).

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. Тогда представитель ФСБ России попросил суд исполнить решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу. Представитель Роскомнадзора тогда поддержал позицию прокурора и добавил, что неоднократно фиксировал на платформах Meta призывы к насилию в отношении россиян.

При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных.

Instagram был заблокирован на территории России 14 марта. 4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook.

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