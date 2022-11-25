Вложение и наказание: Росфинмониторинг предупредил о рисках покупки акций Meta
Россияне, покупающие новые акции Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности, выяснили «Известия». В Росфинмониторинге сообщили, что денежные переводы организациям, которые включены в перечень экстремистских, можно квалифицировать как финансирование их деятельности. Но юристы пояснили, что ответственность наступит только в случае покупки акций Meta при их дополнительной эмиссии, так как деньги поступают напрямую в компанию. А уголовное преследование держателей «старых» бумаг маловероятно, полагают эксперты. Ранее ЦБ допускал уголовные риски для держателей акций Meta.
Квалификация переводов
В марте 2022-го Тверской суд Москвы признал компанию Meta Platforms Inc экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России, а также принадлежащих ей Facebook и Instagram. 11 октября Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
После этого российские биржевые площадки одна за другой полностью остановили торги ее акциями. С 12 октября это сделала Мосбиржа, где бумаги и так фактически были недоступны с конца февраля из-за разрушения моста между НРД и Euroclear. А с 14 ноября торги прекратила и СПБ Биржа.
11 ноября ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta.
— Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения, — заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta. Признание Meta Platforms экстремистской организацией и запрет ее деятельности в России означает, что отечественные финорганизации обязаны заморозить деньги и иное имущество этой компании, подчеркнули в службе. Также нельзя использовать отечественную инфраструктуру для финансирования Meta. Вопросы, связанные с доступом пользователей из РФ к продуктам этой компании, принятое решение не затрагивает, уточнили там.
— Включение в перечень [организаций, причастных к терроризму и экстремизму] юридических и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, накладывает установленные законом ограничения. Непосредственно на компанию (заморозка ее активов) и на лицо, осуществляющее или планирующее совершить какое-либо совместное дело. Участие в совместной финансовой деятельности, финансировании проектов такой организации, равно как и управление ее деятельностью, повлечет за собой соответствующие меры уголовного или административного характера, — констатировали в Росфинмониторинге.
В частности, переводы денег в адрес организации, включенной в перечень экстремистских, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности. Это влечет уголовную ответственность по ст. 282.3 УК «Финансирование экстремистской деятельности», пояснили в службе.
Из ответа Росфинмониторинга следует, что перевод денег непосредственно в Meta может быть квалифицирован как финансирование экстремистской организации, пояснил адвокат АБ «S&K Вертикаль» Максим Стрильченко. Явные уголовно-правовые последствия возможны в случае покупки ее акций при дополнительной эмиссии, так как в этом случае деньги поступят напрямую компании, отметил он. Аналогичные риски существуют при заказе рекламы и других платных услуг. Также у правоохранителей могут возникнуть вопросы к мажоритарным акционерам, у которых есть право влиять на управление и принятие решений, считает Максим Стрильченко.
Вряд ли возможно привлечение к ответственности миноритариев, которые ранее приобрели бумаги Meta, согласился председатель совета партнеров адвокатского бюро «Дудко и партнеры» Алексей Хованцев. Но исключать такой сценарий нельзя, особенно в виду заявления руководства ЦБ о возможных уголовных рисках. Указанная Росфинмониторингом статья УК предусматривает лишение свободы до 10 лет.
В ЦБ не ответили на запрос «Известий».
Тонкости эмиссии
Уголовное преследование владельцев акций Meta маловероятно, уверены в экспертной группе Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). В подготовленном ими заключении (есть у «Известий») говорится: Конституция декларирует презумпцию невиновности, поэтому если говорить о возбуждении дел о финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК) или об участии в деятельности такой организации (ст. 282.2 УК), то обвинению придется доказывать наличие состава преступления.
Но сделать это вряд ли получится, полагают там. Поскольку с момента признания компании экстремистской само взаимодействие инвесторов с ней посредством распоряжения акциями было невозможным, что исключает объективную сторону преступления. С субъективной точки зрения — умысла на взаимодействие с подобной организацией, — на момент покупки у физлиц не было, объясняется в материалах. Цель приобретения бумаг — получение дохода.
В дальнейшем покупка акций эмитентов, признанных экстремистскими, скорее всего, будет противозаконной в отношении «новых» выпусков и как минимум токсичной инвестицией — в отношении «старых», считают в экспертной группе АРФГ.
— Экспертная группа предложит свое видение по вопросу с акциями Meta на следующем заседании экспертного совета Банка России по защите прав инвесторов, — отметил гендиректор АРФГ Вениамин Каганов.
Председатель экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ Сергей Швецов подтвердил «Известиям», что вопрос с акциями Meta взят в работу и может быть рассмотрен на новой экспертной площадке АРФГ с привлечением юристов. При этом он подчеркнул, что финансирование деятельности эмитента за счет продажи акций может происходить только при их первичном размещении, когда деньги инвестора поступают напрямую эмитенту. Поскольку сейчас речь идет о ценных бумагах, приобретенных на вторичном рынке, то за них компания не получала напрямую от россиян деньги для финансирования своей деятельности.
— К тому же покупка, хранение и распоряжение акциями осуществлялось в рамках правового поля, через легальные, лицензированные инфраструктуры. То есть инвесторы в принципе не могли этим нарушить уголовный закон, — резюмировал Сергей Швецов.
Планов о дополнительной эмиссии у менеджмента Meta не было, отметил старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. По его словам, сейчас у компании нужды в этом нет — ее рекламный бизнес генерирует достаточно прибыли для того, чтобы покрывать расходы.
Опасные исключения для физлиц может составлять покупка акций на IPO, а также новых бумаг у самой компании, если таковые выпускались в результате дополнительной эмиссии, отметил член московского отделения Ассоциации юристов РФ, участник экспертной группы АРФГ Константин Фаерман. В остальном, если мотивы инвестора при покупке акций были далеки от финансирования экстремизма, а их небольшое количество не имело значения для такого гиганта, как Meta, то риски уголовных последствий минимальны, заключил он.