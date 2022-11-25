Вложение и наказание: Росфинмониторинг предупредил о рисках покупки акций Meta

Россияне, покупающие новые акции Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности , выяснили «Известия». В Росфинмониторинге сообщили, что денежные переводы организациям, которые включены в перечень экстремистских, можно квалифицировать как финансирование их деятельности . Но юристы пояснили, что ответственность наступит только в случае покупки акций Meta при их дополнительной эмиссии , так как деньги поступают напрямую в компанию. А уголовное преследование держателей «старых» бумаг маловероятно , полагают эксперты. Ранее ЦБ допускал уголовные риски для держателей акций Meta.

Квалификация переводов

В марте 2022-го Тверской суд Москвы признал компанию Meta Platforms Inc экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России, а также принадлежащих ей Facebook и Instagram. 11 октября Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

После этого российские биржевые площадки одна за другой полностью остановили торги ее акциями . С 12 октября это сделала Мосбиржа, где бумаги и так фактически были недоступны с конца февраля из-за разрушения моста между НРД и Euroclear. А с 14 ноября торги прекратила и СПБ Биржа.

11 ноября ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta .

Вложение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения , — заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta. Признание Meta Platforms экстремистской организацией и запрет ее деятельности в России означает, что отечественные финорганизации обязаны заморозить деньги и иное имущество этой компании, подчеркнули в службе. Также нельзя использовать отечественную инфраструктуру для финансирования Meta. Вопросы, связанные с доступом пользователей из РФ к продуктам этой компании, принятое решение не затрагивает, уточнили там.

— Включение в перечень [организаций, причастных к терроризму и экстремизму] юридических и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, накладывает установленные законом ограничения. Непосредственно на компанию (заморозка ее активов) и на лицо, осуществляющее или планирующее совершить какое-либо совместное дело . Участие в совместной финансовой деятельности, финансировании проектов такой организации, равно как и управление ее деятельностью, повлечет за собой соответствующие меры уголовного или административного характера, — констатировали в Росфинмониторинге.

В частности, переводы денег в адрес организации, включенной в перечень экстремистских, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности . Это влечет уголовную ответственность по ст. 282.3 УК «Финансирование экстремистской деятельности», пояснили в службе.

Вложение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Из ответа Росфинмониторинга следует, что перевод денег непосредственно в Meta может быть квалифицирован как финансирование экстремистской организации , пояснил адвокат АБ «S&K Вертикаль» Максим Стрильченко. Явные уголовно-правовые последствия возможны в случае покупки ее акций при дополнительной эмиссии , так как в этом случае деньги поступят напрямую компании, отметил он. Аналогичные риски существуют при заказе рекламы и других платных услуг. Также у правоохранителей могут возникнуть вопросы к мажоритарным акционерам, у которых есть право влиять на управление и принятие решений, считает Максим Стрильченко.

Вряд ли возможно привлечение к ответственности миноритариев, которые ранее приобрели бумаги Meta , согласился председатель совета партнеров адвокатского бюро «Дудко и партнеры» Алексей Хованцев. Но исключать такой сценарий нельзя, особенно в виду заявления руководства ЦБ о возможных уголовных рисках. Указанная Росфинмониторингом статья УК предусматривает лишение свободы до 10 лет.

В ЦБ не ответили на запрос «Известий».

Тонкости эмиссии

Уголовное преследование владельцев акций Meta маловероятно, уверены в экспертной группе Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). В подготовленном ими заключении (есть у «Известий») говорится: Конституция декларирует презумпцию невиновности, поэтому если говорить о возбуждении дел о финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК) или об участии в деятельности такой организации (ст. 282.2 УК), то обвинению придется доказывать наличие состава преступления .

Вложение и наказание Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Но сделать это вряд ли получится, полагают там. Поскольку с момента признания компании экстремистской само взаимодействие инвесторов с ней посредством распоряжения акциями было невозможным, что исключает объективную сторону преступления. С субъективной точки зрения — умысла на взаимодействие с подобной организацией, — на момент покупки у физлиц не было, объясняется в материалах . Цель приобретения бумаг — получение дохода.

В дальнейшем покупка акций эмитентов, признанных экстремистскими, скорее всего, будет противозаконной в отношении «новых» выпусков и как минимум токсичной инвестицией — в отношении «старых», считают в экспертной группе АРФГ.

— Экспертная группа предложит свое видение по вопросу с акциями Meta на следующем заседании экспертного совета Банка России по защите прав инвесторов , — отметил гендиректор АРФГ Вениамин Каганов.

Председатель экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ Сергей Швецов подтвердил «Известиям», что вопрос с акциями Meta взят в работу и может быть рассмотрен на новой экспертной площадке АРФГ с привлечением юристов. При этом он подчеркнул, что финансирование деятельности эмитента за счет продажи акций может происходить только при их первичном размещении, когда деньги инвестора поступают напрямую эмитенту . Поскольку сейчас речь идет о ценных бумагах, приобретенных на вторичном рынке, то за них компания не получала напрямую от россиян деньги для финансирования своей деятельности.

Вложение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— К тому же покупка, хранение и распоряжение акциями осуществлялось в рамках правового поля, через легальные, лицензированные инфраструктуры. То есть инвесторы в принципе не могли этим нарушить уголовный закон, — резюмировал Сергей Швецов.

Планов о дополнительной эмиссии у менеджмента Meta не было , отметил старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. По его словам, сейчас у компании нужды в этом нет — ее рекламный бизнес генерирует достаточно прибыли для того, чтобы покрывать расходы.