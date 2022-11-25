Эксперт оценил решение стран ЕС исключить газ РФ из совместных закупок

Решение стран Евросоюза (ЕС) исключить российский газ из контрактов на совместные закупки — не очень решающая мера, рассказал «Известиям» 25 ноября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он отметил, что РФ не планировала продавать газ государствам совместно.

«В любом случае совместные закупки газа будут не очень большими, поэтому это не очень решающие меры», — сказал он, напомнив, что какое-то время назад в ЕС заявляли о приобретении всего лишь около 15 млрд куб. м.

Эксперт предположил, что такое решение было принято, потому что государства не могут договориться о покупке российского газа в связи с тем, что есть страны, которые в принципе не хотят покупать энергоносители из РФ.

При этом он отметил, что договориться о приобретении даже у другого поставщика больших объемов энергоресурса совместно в Евросоюзе не получится, потому что страны слишком разные.

«Россия никогда не собиралась продавать им (странам ЕС. — Ред.) совместно. Россия, наоборот, всегда продавала отдельным компаниям из отдельных стран», — подчеркнул Митрахович.

О том, что министры энергетики государств ЕС условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, стало известно накануне. В заявлении Еврокомиссии (ЕК) указывалось, что в 2023 году страны должны будут приобрести через этот механизм 15% газа, необходимого для заполнения газохранилищ.

Ранее, 22 ноября, в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за МВт•ч в переводе на цену за тыс. куб. м газа равняются примерно $2900). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. 24 ноября сообщалось, что 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению. В тот же день финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал «Известиям», что введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе.