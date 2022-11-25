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Минфин обсуждает обмен замороженных активов РФ на иностранные

Силуанов: возможность обмена замороженных в России иностранных активов на российские обсуждается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство финансов прорабатывает возможности обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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«Есть такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что в этом вопросе важно соблюсти интересы как российских, так и иностранных инвесторов. Помимо этого, необходимо выверить объем замороженных активов и получить соответствующие подтверждения.

«В принципе, это теоретически возможно. Нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом», — добавил глава Минфина.

Ранее в Минфине заявляли, что считают такой вариант более правильным.

16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсации потерь инвесторам, чьи активы были заморожены.

Новость дополняется.

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