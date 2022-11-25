В России намерены ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря

В России с 15 декабря могут ввести обязательную маркировку вейпов. Об этом сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.

В пресс-службе ведомства напомнили, что изначально обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них должна была начаться с 1 ноября, однако правительство приняло решение перенести указанный срок на середину декабря.

«В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотиносодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.

Ранее, 4 июля, стало известно, что в правительство России направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним. Документ был инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ). В частности, в обращении содержится просьба до конца 2022 года принять необходимые нормативные акты, чтобы у отрасли появились отдельные коды ОКВЭД и ОКПД.

28 июля в пресс-центре МИЦ «Известия» представители государственных органов, отрасли и экспертного сообщества обсудили проблему нелегального оборота электронных сигарет и пути ее решения. В Минпромторге предложили сосредоточиться на борьбе с нелегальным рынком и выступили против полного запрета никотиносодержащей продукции в России. Вместо этого в Минпромторге считают необходимым ускорить введение цифровой маркировки по просьбам отрасли.