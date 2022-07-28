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Эксперты назвали условие для легализации рынка вейпов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Представители государственных органов, отрасли и экспертного сообщества обсудили проблему нелегального оборота электронных сигарет и пути ее решения. Круглый стол прошел 28 июля в пресс-центре МИЦ «Известия».

В Министерстве промышленности и торговли РФ предлагают сосредоточиться на борьбе с нелегальным рынком и выступают против полного запрета никотиносодержащей продукции в России. Вместо этого в Минпромторге считают необходимым ускорить введение цифровой маркировки по просьбам отрасли.

«В наш адрес поступило немалое количество писем от участников рынка с предложением ускорить введение обязательной маркировки этой товарной группы, и мы поддерживаем это желание», — сказал в ходе круглого стола замдиректора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский.

Он добавил, что полный запрет электронных сигарет и жидкостей для них приведет к формированию черного рынка.

«Цифровая маркировка станет идентификатором легальной продукции, и именно поэтому отрасль просит внедрить ее как можно скорее. ЦРПТ, как оператор Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», считает, что досрочное завершение эксперимента и старт маркировки уже в этом году технически возможны, если правительство примет такое решение», — сказал директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский.

Исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская поддерживает позицию Минпромторга России. «Мы должны понимать, что ввозится в нашу страну, сколько, где и как производится, что входит в состав этой жидкости, которая заправляется в электронные сигареты», — отметила она.

Ассоциация ПАУРРЭНС выступает за ускорение процесса цифровой маркировки электронных сигарет и жидкостей для них. «Рынок должен быть прозрачным, и мы поддерживаем все механизмы по регулированию отрасли», — сказал президент организации Лев Григорьев.

Эффективность системы маркировки в сокращении нелегального оборота отмечают в British American Tobacco. «На сегодняшний день мы можем констатировать, что эта система работает эффективно в части борьбы с контрафактом, и мы сейчас выступаем за то, чтобы система маркировки была распространена абсолютно на всю никотиносодержащую продукцию», — подчеркнула директор по связям с государственными органами BAT Яна Аржанова.

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