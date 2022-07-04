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Кабмин попросил принять меры против нелегальной торговли вейпами

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Фото: TASS/EPA/ALBA VIGARAY
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В правительство России направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним. Документ инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), он имеется в распоряжении «Известий». В частности, в обращении содержится просьба до конца 2022 года принять необходимые нормативные акты, чтобы у отрасли появились отдельные коды ОКВЭД и ОКПД.

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«ОКВЭД — это определение отрасли. Его наличие позволяет государственным ведомствам и общественным организациям проверить, кто участвует в ней. Сейчас мы фактически не знаем, кто производит, кто торгует. Из-за отсутствия кодов государство и общество не могут ее регулировать и контролировать», — отметил в беседе с «Известиями» директор СПИНИ Дмитрий Владимиров.

«Отсутствие кодов для индустрии вейпинга фактически делает отрасль невидимой для налогового, таможенного и статистического учета», — говорится в обращении СПИНИ на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

Это также ведет к усложнению борьбы с контрафактом, а значит — к снижению качества и безопасности продукции, считают в организации.

Практически все — 99,9% — проданные в России в 2021 году электронные сигареты и 68% жидкостей для их заправки относились к нелегальной продукции, следует из недавно обнародованного исследования НИУ ВШЭ. Акцизные сборы в 2021 году были уплачены лишь с 15 тыс. электронных сигарет из проданных на рынке 67,1 млн штук, отмечается в исследовании.

За 2018–2021 года рынок вейпинга по своим оборотам вырос в 49,3 раза. Только за прошлый год отрасль заработала на продаже различных никотиносодержащих изделий 1,4 трлн рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Дым без табака: кабмин попросили вывести вейп-индустрию из тени»

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