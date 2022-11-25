Постпред РФ в Вене обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности

Некоторые западные страны пытаются навязать Катару свои ценности, что можно расценить как проявление тоталитаризма. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter-аккаунте.

«Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. Почему они это делают? Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал дипломат.

Накануне издание The Independent сообщило о снятии запрета на символику ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года со 2-го тура группового этапа. Отмечается, что власти Катара уже дали распоряжение правоохранительным органам не трогать болельщиков на улицах и в фанатских зонах.

Позднее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Катар снял запрет на символику ЛГБТ из-за напора западной идеологии.

До этого, 22 ноября, журналист немецкой газеты Bild Хайко Ниддерер заявил, что получил предупреждение от охранника из-за того, что находился с радужной ленточкой на стадионе в Катаре. Радужная символика используется ЛГБТ-сообществом.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.