Пушков прокомментировал снятие запрета на поддержку ЛГБТ во время ЧМ

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Катар снял запрет на символику ЛГБТ из-за напора западной идеологии. Об этом он заявил в четверг, 24 ноября, в своем Telegram-канале.

«Катар сдался. Это говорит о мощи идеологического напора и решимости со стороны Запада, сделавшего радужные флаги своим знаменем», — написал Пушков.

Ранее в этот день издание The Independent сообщило о снятии запрета на символику ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года с 2-го тура группового этапа. Отмечается, что власти Катара уже дали распоряжение правоохранительным органам, не трогать болельщиков на улицах и в фанатских зонах.

Официально запрет снят только в отношении символики ЛГБТ. Болельщикам рекомендуют воздержаться от чрезмерной демонстрации однополых чувств, чтобы избежать ареста и тюремного заключения.

22 ноября журналист немецкой газеты Bild Хайко Ниддерер заявил, что получил предупреждение от охранника из-за того, что находился с радужной ленточкой на стадионе в Катаре. Радужная символика используется ЛГБТ-сообществом.

До этого, 21 ноября, стало известно, что власти Катара отказали в приеме специального самолета сборной Германии, на фюзеляж которого нанесен лозунг ЛГБТ. Причиной стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера авиакомпании Lufthansa.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.