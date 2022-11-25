Водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге конфликт между двумя водителями завершился стрельбой. Об этом очевидцы рассказали «Известиям» в пятницу, 25 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером, около 20:00, на перекрестке Жукова и Ополчения.

Водитель автомобиля Nissan повздорил с находившимся за рулем Lada Largus мужчиной. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Пострадавший получил травмы паховой области и самостоятельно вызвал скорую помощь. Мужчине сделали операцию, в настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

Между тем сотрудники полиции задержали стрелявшего.

24 ноября сообщалось о стрельбе с применением травматического оружия на севере Москвы: один мужчина ранил другого. Вскоре правоохранителям удалось обнаружить подозреваемого по горячим следам, его доставили в ОМВД для проведения следственных мероприятий.