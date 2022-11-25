The Independent узнало о снятии запрета на поддержку ЛГБТ во время ЧМ-2022

Запрет на символику ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года будет снят во 2-м туре группового этапа. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщило издание The Independent.

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что радужный флаг не будет запрещен на стадионах в ходе следующего раунда игр.

По информации издания, власти Катара уже дали распоряжение правоохранительным органам, не трогать болельщиков на улицах и в фанатских зонах.

Однако официально запрет снят только в отношении символики ЛГБТ. Болельщикам рекомендуют воздержаться от чрезмерной демонстрации однополых чувств, чтобы избежать ареста и тюремного заключения. Так как в Катаре на законодательном уровне запрещен гомосексуализм. Статьями предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет и штрафа.

Кроме того, для местных жителей закон предусматривает наказание в виде смертной казни по законам шариата.

Ранее, 22 ноября, журналист немецкой газеты Bild Хайко Ниддерер заявил, что получил предупреждение от охранника из-за того, что находился с радужной ленточкой на стадионе в Катаре. Радужная символика используется ЛГБТ-сообществом.

21 ноября стало известно, что власти Катара отказали в приеме специального самолета сборной Германии, на фюзеляж которого нанесен лозунг ЛГБТ. Причиной стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера авиакомпании Lufthansa.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.