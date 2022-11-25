Артиллеристы НМ ЛНР уничтожили укрепрайоны ВСУ в районе Спорного в ДНР

Артиллеристы четвертой бригады 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в Донбассе.

На кадрах видно, как артиллерия наносит удары по укрепрайонам украинских боевиков.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу оборонительной артиллерии в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, войска располагаются по всей линии боевого соприкосновения.

20 ноября Минобороны РФ сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777.

До этого, 16 ноября, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал на позициях российских артиллеристов, а также пообщался с командиром одной из батарей, чтобы показать работу войск.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».