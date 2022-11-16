Военкор «Известий» показал работу артиллеристов в ДНР

Военкор «Известий» Валентин Трушнин 16 ноября побывал на позициях российских артиллеристов, а также пообщался с командиром одной из батарей, чтобы показать работу войск.

«Данный конфликт показал, что артиллерия играет существенную роль в исходе любого боя. Поэтому в артиллерию, как и во все остальные, к нам попадают ребята. Если человек без опыта, то первоначально он будет заряжающим. Тот человек, который доносит снаряд до орудия», — рассказал корреспонденту командир батареи «Гиацинт-Б» с позывным Макс.

Трушнин отмечает, что вес одного снаряда составляет 46 кг. Кроме того, артиллеристы работают и вне боев, так как снаряды надо доставлять не только к системе во время пуска, но и разгружать их, когда они приезжают. Командир подчеркнул, что каждый из снарядов необходимо осматривать, что тоже не всегда небезопасно.

Боец с позывным Мулек рассказал съемочной группе, как выглядит его работа заряжающим.

«Если отсутствует механизм заряжания или он неисправен, то используется ручной метод досылания снаряда и заряда в ствол. Вот резиновая накладка, она предотвращает скольжение во время досылания. Если механизм неисправен, я выполняю эту функцию», — говорит военный.

Артиллеристы отмечают, что находятся в дружном коллективе, а также имеют перспективы карьерного роста. Например, некоторые из солдат всего несколько месяцев назад впервые увидели артиллерию, но уже сегодня выполняют важнейшие задачи.

В конце журналистам также показали работу «Гиациант-Б» в деле.

«Сейчас мы увидим настоящую боевую работу, снимается маскировка с орудия. Орудие «Гиацинт-Б». Расчет — восемь человек», — показывает Трушнин.

Ранее 16 ноября Министерство обороны России также опубликовало кадры работы расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

До этого, 8 ноября, «Известия» пообщались со служащими Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Они наносят удары по вражеским позициям из зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». Военные рассказали, что в ходе выполнения задач они поражают в том числе американские системы залпового огня M142 HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».