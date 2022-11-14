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Гаубицы «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям артиллерии ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

По словам командира орудия с позывным «Борода», их основные цели ― это колонны, пехота, укрепрайоны, командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Расчеты стреляют 152-миллиметровыми фугасными снарядами.

«Да можно и 100 выпустить, можно и 200, всё зависит от того, в нашем ли направлении они [ВСУ] идут», ― отметил руководитель формирования.

По словам командира орудия, у расчета идеальный настрой, который позволяет эффективно работать по противнику. Он уточнил, что украинские боевики часто стягивают войска.

«Так как мы их крушим, они всё больше стягивают. Это ихнее право, чтоб мы их крушили», — сказал «Борода».

Поражение целей подтверждают с беспилотников.

Ранее, 8 ноября, «Известия» пообщались со служащими Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Они наносят удары по вражеским позициям из зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». Военные рассказали, что в ходе выполнения задач они поражают в том числе американские системы залпового огня M142 HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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