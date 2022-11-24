Суд подтвердил законность штрафа ФАС в 2 млрд рублей в отношении Google

Арбитражный суд Москвы 24 ноября отказал американской компании Google в иске, в котором ее представители требовали отменить наложенный штраф в 2 млрд рублей, предъявленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в материалах картотеки.

В ФАС добавили, что компания должна заплатить штраф за злоупотребление доминирующим положением. В частности, штраф был предъявлен за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на YouTube.

26 июля ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд рублей. Наказание за нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ. Компания была обязана оплатить штраф в течение двух месяцев после вступления документа законную силу.

Ранее, 5 мая, стало известно, что Google оспорила решение ФАС, признавшей компанию нарушителем закона из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.

Тогда же управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил, что, с одной стороны, позиция ФАС очевидна, так как компания обязана прямо обозначить требования, по которым те или иные материалы удаляются.

Google 9 апреля заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». В тот же день глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в РФ.