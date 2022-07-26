ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на 2 млрд рублей. Причиной для таких мер стало злоупотребление компанией доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, сообщило ведомство 26 июля.

В феврале было рассмотрено антимонопольное дело в отношении компании. Служба уточнила, что правила по формированию, приостановлению, блокировке аккаунтов и обращению контента пользователей на платформе — непрозрачные и необъективные. Отмечается, что это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.

«ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube», — говорится в сообщении.

Наказание за нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ. Компания обязана оплатить штраф в течение двух месяцев после вступления документа законную силу.

Ранее, 5 мая, стало известно, что Google оспорила решение ФАС, признавшей компанию нарушителем закона из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.

Тогда же управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил, что, с одной стороны, позиция ФАС очевидна, так как компания обязана прямо обозначить требования, по которым те или иные материалы удаляются. Он выразил мнение, что позиция Google строится на том, что компания может по своему усмотрению принимать решения, в том числе ущемляющие права граждан конкретной страны. Таким образом, корпорация берет на себя право оценивать правоту той или иной точки зрения, добавил специалист.

Google 9 апреля заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». В тот же день глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в РФ.