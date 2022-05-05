Эксперт оценил позицию Google в споре с ФАС

Управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в четверг, 5 мая, прокомментировал намерение компании Google оспорить решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей компанию нарушителем закона из-за непрозрачных правил блокировок на видеохостинге YouTube.

По словам специалиста, Google «по непонятным для пользователей причинам» удаляла их контент, причем заранее не следовало никаких предупреждений или соглашений о требованиях к публикуемым материалам. То есть, с одной стороны, позиция ФАС очевидна, так как компания обязана прямо обозначить требования, по которым те или иные материалы удаляются.

«Позиция Google, видимо, строится на том, что компания может по своему усмотрению принимать решения, в том числе ущемляющие права граждан конкретной страны (ведь речь идет о публикациях политического толка, где россияне высказывают свою позицию относительно спецоперации РФ на Украине). Получается, что международная корпорация берет на себя право оценивать правоту той или иной точки зрения: для одной позиции есть право быть опубликованной, а другую точку зрения компания просто-напросто запрещает в одностороннем порядке», — заключил Самойленко.

Ранее в этот день Google оспорила решение ФАС.

9 апреля Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Комментируя это решение, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в России.

7 апреля Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении Google за несоблюдение законодательства РФ. Ранее видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

10 февраля ФАС России выявила нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании Google. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, пояснили в ФАС.