Прямой эфир
Мир
Минфин США исключил защиту интеллектуальной собственности из санкций против РФ
Экономика
Financial Times заявила о стойкости России перед санкциями ЕС на энергоресурсы
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Мир
МО Белоруссии заявило о подготовке НАТО к военным действиям на востоке
Мир
Лукашенко назвал Путина «старшим братом»
Мир
Италия поставит Киеву системы ПВО и противотанковое оружие
Мир
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля
Мир
В Сербии откроют памятник на месте атаки американцами советских войск
Мир
Евродепутат рассказала о выгоде США от конфликта на Украине
Мир
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
Мир
В Германии назвали последствия использования доллара в качестве оружия

Эксперт оценил позицию Google в споре с ФАС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в четверг, 5 мая, прокомментировал намерение компании Google оспорить решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей компанию нарушителем закона из-за непрозрачных правил блокировок на видеохостинге YouTube.

Опрос с подвохом: сервисы Google применяют для рассылки фишинга
Как россиян обманывают от имени корпорации

По словам специалиста, Google «по непонятным для пользователей причинам» удаляла их контент, причем заранее не следовало никаких предупреждений или соглашений о требованиях к публикуемым материалам. То есть, с одной стороны, позиция ФАС очевидна, так как компания обязана прямо обозначить требования, по которым те или иные материалы удаляются.

«Позиция Google, видимо, строится на том, что компания может по своему усмотрению принимать решения, в том числе ущемляющие права граждан конкретной страны (ведь речь идет о публикациях политического толка, где россияне высказывают свою позицию относительно спецоперации РФ на Украине). Получается, что международная корпорация берет на себя право оценивать правоту той или иной точки зрения: для одной позиции есть право быть опубликованной, а другую точку зрения компания просто-напросто запрещает в одностороннем порядке», — заключил Самойленко.

Ранее в этот день Google оспорила решение ФАС.

9 апреля Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Комментируя это решение, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в России.

7 апреля Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении Google за несоблюдение законодательства РФ. Ранее видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

10 февраля ФАС России выявила нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании Google. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, пояснили в ФАС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022