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Google оспорила решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Google оспорила решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей компанию нарушителем закона из-за непрозрачных правил блокировок на видеохостинге YouTube. Об этом в четверг, 5 мая, свидетельствуют данные в картотеке дел Арбитражный суда Москвы.

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Отмечается, что заявление компании об оспаривании виновности в нарушении антимонопольного законодательства поступило в суд 29 апреля. Дело к производству пока не принято.

9 апреля Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Комментируя это решение, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в России.

7 апреля Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении Google за несоблюдение законодательства РФ. Ранее видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

10 февраля ФАС России выявила нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании Google. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, пояснили в ФАС.

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