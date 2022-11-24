Врач назвала опасные осложнения «уколов красоты»

Так называемые уколы красоты — одни из самых популярных косметических процедур для улучшения внешнего вида кожи и гармонизации черт лица. Однако такие вмешательства могут привести к ряду опасных осложнений, предупредила в беседе с «Известиями» врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова.

«Существует множество различных видов «инъекций красоты». Они схожи по функционалу — заполняют неровности и приподнимают кожу изнутри, но отличаются веществом, взятым за их основу. Именно оно влияет на такие параметры препарата, как плотность, вязкость, срок действия и эффективность. Первое, на что нужно обратить внимание, — это состав препарата и наличие у него сертификата соответствия. Сама же процедура должна быть проведена специалистом только с высшим медицинским образованием, то есть врачом, прошедшим соответствующее обучение», — подчеркнула специалист.

По ее словам, в противном случае велика вероятность столкнуться с побочными эффектами в виде неровностей, подкожных комочков, нарушения оттока лимфы, синяков, а то и вовсе с отторжением препарата. Аллергическая реакция на филлеры может возникнуть спустя годы, в некоторых случаях инъекции вызывают эритему и опухоли.

Кроме того, все инъекционные методы, существующие на данный момент, так или иначе ведут к истощению кожи, а при регулярном введении и вовсе провоцируют ярко выраженный птоз — опущение тканей. Гиалуроновая кислота, входящая в состав филлеров, притягивает на себя воду, что в сумме с отеками от инъекций ведет к обезвоживанию кожи и потере ею тонуса.

В косметологии также часто применяются ботулотоксины — это препараты, которые вводятся внутримышечно и на несколько месяцев блокируют сократительную активность мышц. Таким образом, парализация мышц — это не побочный эффект, а сам механизм воздействия ботокса.

«В результате этого через несколько месяцев морщины в зоне инъекции ботокса разгладятся. При этом включается механизм замещения: если не функционируют одни мышцы, за них будут вкалывать соседние мускулы, то есть работать за себя и еще за те обездвиженные ботоксом. Таким образом запускается и форсируется процесс старения. Мышцы, трудившиеся за своих парализованных соседей, перенапрягаются, векторы натяжения кожи меняются. На лице появляется масса новых морщин, заломов, бугорков», — предупредила Жданова.

К возможным побочным эффектам от инъекций ботокса она также отнесла птоз, шишки над бровями, непослушную мимику и асимметрию лица, кривой рот, грыжи век и отеки и другие. Кроме того, половина пациентов, уколовшихся ботоксом, испытывают головные боли и мигрени. Возможны и другие опасные осложнения для здоровья, такие как нарушения речи, косоглазие и даже слепота.

Также врач предупредила о том, что после уколов ботокса мышцы полностью не восстанавливаются. Кроме того, некоторые ученые полагают, что после инъекций может возникнуть непрогнозируемый паралич.

11 ноября Жданова рассказала об особенностях разных методов эпиляции, а также связанных с ними рисках. Как отметила специалист, бритье — наиболее популярный вид удаления волос, так как этот способ дешевый и быстрый, однако он несет в себе большое количество опасностей. Самые распространенные побочные эффекты от бритья — это шрамы, вросшие волоски и сильное раздражение.