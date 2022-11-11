Врач назвала самый опасный вид эпиляции

На сегодняшний день доступно множество видов для удаления нежелательных волос на теле. Некоторые способы обеспечивают кратковременный эффект, другие обещают избавление от волос навсегда. Об особенностях разных методов эпиляции, а также связанных с ними рисках «Известиям» рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «ИНВИТРО» Анастасия Жданова.

Как отметила специалист, бритье — наиболее популярный вид удаления волос, так как этот способ дешевый и быстрый, однако он несет в себе большое количество опасностей. Самые распространенные побочные эффекты от бритья — это шрамы, вросшие волоски и сильное раздражение. Наиболее распространенное заболевание, которое может возникнуть вследствие бритья, — фолликулит, при котором происходит заражение волосяного фолликула, вызываемого стафилококками или грибком.

Еще одним распространенным видом удаления волос является восковая эпиляция, основное побочное действие которого связано с болевыми ощущениями.

«Если эпиляция воском выполняется непрофессиональным мастером, то существует риск не только вызвать сильную боль во время удаления полоски, но и повредить поверхностные слои клеток кожи. Это чревато травмами, гематомами, с последующим присоединением инфекции с развитием воспаления и нагноения, и может оставить шрамы. Кроме того, оптимальную температуру воска может подобрать только профессиональный мастер. Самодеятельность в области восковой эпиляции может привести к серьезным ожогам 2–3-й степени», — предостерегла Жданова.

По ее словам, шугаринг очень похож на восковую эпиляцию, однако в отличие от воска сахарная паста прилипает только к волоскам, а не к коже. Тем не менее при шугаринге существует риск заполучить те же побочные эффекты, что и от эпиляции воском, если процедуру проводит не профессионал.

Не менее распространенный метод удаления волос — использование крема для депиляции. Как предупредила врач, кислоты в составе таких средств могут быть очень опасны — неумелое обращение с кремом для депиляции может обернуться серьезными химическими ожогами, раздражением, воспалением, аллергической реакцией с образованием волдырей и другими реакциями. Жданова посоветовала проконсультироваться со специалистом, прежде чем использовать такие средства.

Она также рассказала об особенности проведения лазерной эпиляции. При таком способе удаления волос фолликул волоска разрушается благодаря высокой температуре, излучаемой аппаратом для лазерной эпиляции, в виду чего также замедляется рост новых волосков.

«Этот вид эпиляции должен выполняться только профессионалом, так как даже малейший непрофессионализм при лазерной эпиляции может обернуться очень серьезными проблемами: сильные ожоги, образование ран и шрамов, изменения в пигментации кожи, истощение и преждевременное старение кожи и других», — подчеркнула специалист.

По ее словам, лазерная эпиляция хорошо известна как безопасный и быстрый способ удаления волос, но на данный момент не зафиксировано ни одного случая, когда этот метод на 100% и навсегда избавил бы клиента от нежелательной растительности. Для полного удаления волосков требуется провести несколько сеансов, курс которых нужно повторять как минимум раз в год.

В конце сентября косметолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Маргарита Налбандян предупредила, что осенью коже необходим особый уход из-за сухого воздуха, который приводит к нежелательным последствиям. Специалист рекомендовала перейти на интенсивно увлажняющие очищающие средства, так как из-за сухого воздуха кожа начинает терять влагу. Также она подчеркнула, что не стоит забывать о еженедельном отшелушивании кожи лица с помощью специальных полирующих средств и скрабов.