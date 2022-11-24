Автомобили-беспилотники протестируют на трассе Москва - Петербург

Эксперимент с использованием беспилотных машин планируют провести на трассе Москва – Петербург. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. <...> В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург», — сказал он.

По словам Путина, Россия во многом обгоняет конкурентов в наработках по производству таких автомобилей.

В ходе конференции российский лидер также указал, что технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии.

18 ноября стало известно, что КамАЗ в текущем году покажет беспилотный грузовик, который будут тестировать на трассе М-11 «Нева». Тестирование будет проходить с февраля по июнь 2023 года. Кроме того, предприятие планирует в 2023 году предоставить для эксплуатации на трассе М-11 пять беспилотных машин, а к 2024 году довести количество такой техники до 50 грузовиков.

Ранее, 21 октября, правительство России одобрило инициативу о введении экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) на трассе М-11.

Отмечалось, что использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования не только позволит повысить безопасность движения, но и сократит издержки на оплату труда водителей на 30% до 2025 года, на топливо — на 28%.

Задача, утвержденная правительством России, — к 2030 году сделать беспилотными 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.