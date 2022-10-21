На трассе М-11 «Нева» введен ЭПР для беспилотного грузового автотранспорта

Правительство России одобрило инициативу о введении экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) на трассе М-11 «Нева». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин в четверг, 20 октября.

Введение режима позволит в течение трех лет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте, в первую очередь — эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и инфраструктуры для них.

Как отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников, установленный ЭПР — это важный результат в рамках продолжения нормативного регулирования беспилотного транспорта в стране.

Использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования не только позволит повысить безопасность движения, оно будет способствовать созданию новых видов коммерческой деятельности, сократит издержки на оплату труда водителей на 30% до 2025 года, на топливо — на 28%.

Сообщается, в ЭПР участвует шесть компаний транспортно-логистической отрасли: производители ВАТС (ПАО «КамАЗ», НПО «СтарЛайн»), крупнейшие перевозчики (ООО «Глобалтрак Лоджистик», ПАО «Магнит», Х5 Logistics), оператор инфраструктуры — государственная компания «Автодор».

БЛК на М-11 — это пилотный проект. Задача, утвержденная правительством России, — к 2030 году сделать беспилотными 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках ЭПР на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров и норм регулирования создания, сертификации и эксплуатации ВАТС и дорожной инфраструктуры. В результате РФ будет в числе стран — мировых лидеров, начнется масштабная коммерческая перевозка грузов в беспилотном режиме.

16 августа заместитель руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Элеонора Витоль заявила, что законодательство об ЭПР в сфере цифровых инноваций действует уже два года. Подводя предварительные итоги его механизмов, надо отметить необходимость его доработки.

В июне «Известия» сообщали, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Фонд поддержки проектов «Национальной технологической инициативы» (НТИ) планируют создать авиакомпанию — оператора беспилотников в России.

24 марта «Известиям» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ рассказали, что российские ученые в течение года представят прототип беспилотного аэротакси. Разработкой занимается Московский авиационный институт (МАИ) в рамках федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».