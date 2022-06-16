В России запланировали создать единого оператора воздушных беспилотников

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и фонд поддержки проектов «Национальной технологической инициативы» (НТИ) планируют создать авиакомпанию — оператора беспилотников в России, сообщили «Известиям» два источника на рынке авиализинга. Партнеры готовятся подписать меморандум о стратегическом партнерстве в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель ГТЛК подтвердил «Известиям», что подписание соответствующего меморандума состоится на ПМЭФ.

Новая авиакомпания — ООО «Беспилотные авиационные системы» (БАС) — будет создана на паритетных началах (по 50% долей будет принадлежать ГТЛК и фонду). Компания будет оказывать спектр услуг — от аэрофотосъемки и мониторинга объектов и территорий до перевозки грузов. По информации источника, первые коммерческие полеты дронов под управлением БАС планируется совершить в 2023 году.

В ближайших планах ГТЛК по этому проекту — вместе с Росавиацией сформировать нормативно-правовую базу для возможности коммерческих запусков дронов. Сегодня БАС могут выполнять полеты только в рамках тестов по специально утвержденным программам экспериментального правового режима (ЭПР).

В конце марта правительство утвердило программы ЭПР для Камчатского края, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также для Томской области. Пока среди коммерческих структур о запуске тестов по ЭПР объявляла только «Почта России»: компания планирует запустить авиадоставку грузов на беспилотниках до конца этого года.

Свои испытания БАС ранее проводили и другие структуры — в 2020 году перевозку груза беспилотным вертолетом тестировала «Газпром нефть», «Россети» применяют БАС для осмотра своих объектов и опор высоковольтных линий.

25 мая генеральный директор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Бабуров сообщил, что российские ученые разработали систему предупреждения столкновения малых беспилотников в воздухе «СО-2021» с искусственным интеллектом. Он уточнил, что сейчас разработка представляет собой образец, который только проходит заводские испытания на земле и стендах. При этом испытания планируют завершить в начале 2023 года.

24 марта «Известиям» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ рассказали, что российские ученые в течение года представят прототип беспилотного аэротакси. Разработкой занимается Московский авиационный институт (МАИ) в рамках федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».