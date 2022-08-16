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Эксперт указал на необходимость доработать закон об ЭПР

Эксперт Витоль: закон об экспериментальных правовых режимах нуждается в доработке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Законодательство об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций действует уже два года. Подводя предварительные итоги его механизмов, надо отметить необходимость его доработки. Об этом 16 августа заявила заместитель руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Элеонора Витоль.

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По ее словам, закон был призван создать правовое поле для быстрого появления и работы новых продуктов в цифровых инновациях. Правительство РФ для этого наделено полномочием устанавливать изъятия из отдельных требований законодательства и определять взамен новое нормативное правовое регулирование в рамках ЭПР, которое после апробирования будет оценено на предмет возможности имплементации в законодательство РФ, отмечает «РАПСИ».

Тогда в российском правопорядке отсутствовал общий механизм установления, мониторинга и оценки результатов экспериментов, им должен был стать ЭПР по федеральному закону от 31 июля 2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (Закон об ЭПР).

«Спустя два года действовать начали всего три ЭПР, все три в одной сфере — проектирования, производства и эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов; причем два из этих ЭПР (связаны с беспилотными летательными аппаратами) фактически дублируют друг друга в ключевой части программы, которая посвящена собственно экспериментальному правовому регулированию», — отметила эксперт.

До сих пор проводятся эксперименты в правовом регулировании не по правилам ЭПР, подчеркнула она.

Низкий показатель применимости механизма ЭПР связан с имеющимся сегодня регулированием ЭПР, накопленный опыт применения которого «вскрыл» ряд следующих его недостатков.

В частности, закон об ЭПР не учитывает, что после установления этого режима могут появиться новые требования, предписания, запреты и ограничения для участников ЭПР, что не позволит им апробировать инновацию и потребует вносить изменения в программу.

«Но главное, с чем сталкивается инициатор на практике, и, наверно, основная проблема ЭПР в целом, — необходимость доказать, что та или иная действующая норма является барьером для разработки, апробации и внедрения цифровой инновации, а не просто сослаться на «неудобство» действующего регулирования, например с точки зрения ресурсов, которые необходимы для выполнения установленного требования», — продолжила Витоль.

Кроме того, закон об ЭПР предъявляет большое количество излишних требований к содержанию инициативного предложения и проекта программы ЭПР. В частности, документы во многом дублируют друг друга. Также, по мнению эксперта, предусмотрена чрезмерно сложная и долгая процедура оценки инициативного предложения несколькими государственными органами и организациями без возможности установления диалога с инициаторами проектов.

«Таким образом, действующее законодательство об ЭПР на фоне его потенциальной востребованности нуждается в существенной доработке», — заключила эксперт.

Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» (ЭПР, «регуляторные песочницы») 31 июля 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу в начале 2021 года. Это рамочный закон, который предполагает исключения в законодательстве для тестирования технологий из области цифровой медицины, связи, транспорта, электронного обучения, торговли, строительства и т.д. Эксперименты помогут снизить издержки бизнеса и ускорить внедрение инноваций.

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