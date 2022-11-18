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КамАЗ до конца 2022 года представит беспилотный грузовик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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КамАЗ в текущем году покажет беспилотный грузовик, который будут тестировать на трассе М-11 «Нева». Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов в кулуарах форума «Транспорт России», сообщил ТАСС 18 ноября.

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Беспилотную модель КамАЗа будут тестировать с февраля по июнь 2023 года, для чего Минтранс создаст цифровой двойник дороги Москва – Петербург «Нева». Предполагается, что движение беспилотного «КамАЗа» будет запущено в мае-июне 2023 года, рассказал Дмитрий Баканов.

На КамАЗе ранее сообщали, что предприятие планирует в 2023 году предоставить для эксплуатации на трассе М-11 пять беспилотных машин, а к 2024 году довести количество такой техники до 50 грузовиков.

Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.

21 октября правительство России одобрило инициативу о введении экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) на трассе М-11 «Нева». Использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования не только позволит повысить безопасность движения, но станет способствовать созданию новых видов коммерческой деятельности, сократит издержки на оплату труда водителей на 30% до 2025 года, на топливо — на 28%. Задача, утвержденная правительством России, — к 2030 году сделать беспилотными 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.

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