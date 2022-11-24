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Песков заявил, что у Киева есть все возможности для урегулирования ситуации на Украине

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Власти Украины могут решить ситуацию с ударами по национальным энергообъектам и прекратить страдания народа, выполнив требования России. Об этом на брифинге журналистам 24 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны, и прекратить, соответственно, всевозможные страдания местного населения», — заявил он.

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Песков также подчеркнул, Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, а все пораженные цели имеют отношение только к военному потенциалу.

Накануне украинские СМИ и чиновники сообщали о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах нет отопления и воды. Кроме того, энергоблоки всех трех АЭС на подконтрольной Киеву территории отключены.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что все объявленные Украиной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны.

Газета New York Times 6 ноября сообщила, что в Киеве планируют эвакуировать 3 млн человек в случае полного отключения света. Уточнялось, что план эвакуации всего населения разрабатывается властями оттого, что при полном отключении электроэнергии город не сможет оказывать населению основные услуги. Чиновникам в Киеве сказали, что они будут уведомлены по меньшей мере за 12 часов о том, что электросеть города на грани сбоя.

В этот же день политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что допускает эвакуацию жителей Киева при полном отключении света в городе, однако, по его словам, такое количество людей сложно где-то разместить. Запад не станет принимать в свои страны столько беженцев, уверен Светов.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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