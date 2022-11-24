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Песков: Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию на Украине

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Киеву по силам урегулировать ситуацию с ударами по украинским объектам энергетической инфраструктуры, выполнив требования России. Об этом на брифинге журналистам 24 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности <...> чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить <...> страдания местного населения», — отметил Песков.

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Он подчеркнул, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Накануне украинские СМИ и чиновники сообщали о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, и в Киеве. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах нет отопления и воды. Кроме того, энергоблоки всех трех АЭС на подконтрольной Киеву территории отключены.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что все объявленные Украиной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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