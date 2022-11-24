NYT узнала о попадании американской ракеты в жилой дом в Краматорске

Американская ракета воздушного базирования AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, сбилась с цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, удар высокоскоростной ракетой произошел вечером 26 сентября.

«В конце сентября Краматорск находился примерно в 20 милях (около 32 км. — Ред.) от того места, где украинские войска пытались отбить у русских стратегический железнодорожный узел Лиман. Неясно, попала ли ракета в жилой дом из-за того, что не попала в намеченную цель и продолжила полет, или ракета каким-то образом вышла из строя», — говорится в публикации.

В результате инцидента пострадали три человека.

«Ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди», — приводит издание слова местной жительницы.

Пресс-секретарь минобороны Украины не ответила на вопросы журналистов о ракетном ударе.

При этом, как утверждает The New York Times, в августе представители министерства обороны США признали, что украинские силы применяли это оружие. Видео, размещенные в социальных сетях, также подтвердили их использование Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Неназванный американский военнослужащий заявил, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.

Ранее в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на срочном заседании Совета Безопасности ООН сообщил о попадании американских ракет в жилые дома в Киеве и Ижгороде. По его словам, обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась. Он предоставил снимки, на которых запечатлены боеприпасы для американских систем противовоздушной обороны (ПВО), предоставленных Киеву в рамках военной помощи.

Небензя также подчеркнул, что накачивание Украины оружием представляет угрозу для жителей всех затронутых конфликтом территорий.

До этого, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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