Аналитики составили рейтинг городов по скорости продажи жилья

Аналитики федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупных городов России по средней скорости продажи вторичного жилья. С исследованием ознакомились «Известия».

По данным экспертов, первое место занял Воронеж. Там средний срок продажи квартиры на вторичном рынке составил 95 дней.

На втором месте Уфа, где вторичная недвижимость продается в среднем за 99 дней, сообщили аналитики. На третьем — Краснодар, здесь на продажу вторичного жилья тратится в среднем порядка 102 дней.

Также в десятку лидеров вошли: Санкт-Петербург (103 дня), Челябинск (105 дней), Москва (107 дней), Новосибирск (111 дней), Екатеринбург и Красноярск (114 дней) и замыкает десятку лидеров Казань со средним сроком продажи вторичной недвижимости — 129 дней, сообщили в компании.

Как рассказал ранее, 23 ноября, «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, наибольшую доходность получают те инвесторы в недвижимость, которые приобретают ее на волне низкого спроса, а продают в период ажиотажа. Если еще пару лет назад практически любой приобретенный объект недвижимости в течение полугода обеспечивал инвестора доходом, сейчас ситуация изменилась, и, чтобы снизить риски, приобретать нужно только реально ликвидные объекты, добавил он.

Накануне директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям», что интерес к квартирам в новых домах в России в последнюю неделю бьет рекорды, увеличившись на 16%, сейчас он на 33,4% выше максимального значения 2021 года.

До этого, 18 ноября, эксперты федеральной компании «Этажи» отметили, что всё больше покупателей предпочитают приобретать квартиры формата «заезжай и живи». Также они отметили, что с апреля 2022 года объем предложения на рынке вторичного жилья в России стал резко расти, а вместе с ним и конкуренция собственников за покупателей.